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Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра
Сегодня, 19:00
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Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра

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Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра состоится 20 января в концертном зале учреждения. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит 20 января со следующей программой: 

– Арнольд Шенберг "Просветленная ночь";

– Сергей Рахманинов "Симфония №2 ми минор". 

Дирижером будет Джеми Джан Делиорман. 

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Теги: мариинский театр, симфонический оркестр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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