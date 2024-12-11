Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит 20 января со следующей программой:
– Арнольд Шенберг "Просветленная ночь";
– Сергей Рахманинов "Симфония №2 ми минор".
Дирижером будет Джеми Джан Делиорман.
Фото: пресс-служба Мариинского театра
Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра состоится 20 января в концертном зале учреждения. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.
Симфонический оркестр Мариинского театра выступит 20 января со следующей программой:
– Арнольд Шенберг "Просветленная ночь";
– Сергей Рахманинов "Симфония №2 ми минор".
Дирижером будет Джеми Джан Делиорман.
Фото: пресс-служба Мариинского театра
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