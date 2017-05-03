На сцене собора Яани Кирик развернется сражение между ангелами и демонами

Концерты "Ангелы и демоны" в зале собора Яани Кирик пройдут 10 и 13 марта.

"Ангелы и демоны" — новый проект от создателей шоу "Триумфального органа". Посетили концерта смогут оказаться в центре событий знаменитого фильма, чтобы разгадать все музыкальные тайны и насладиться грандиозной итальянской музыкой.

На концерте выступят солисты Петербургской филармонии, Мариинского театра и театра Ла Скала (Италия). В этот вечер на органе солируют победители международных конкурсов — Илья Федосеев и Эльдар Абдураманов.

В программе: музыка Баха, Вивальди, Моцарта, а также знаменитые саундтреки из фильмов "Призрак оперы", "Пираты карибского моря" и, конечно же, "Ангелы и Демоны" в исполнении молодых музыкальных звезд Петербурга.

Уникальная акустика собора Яани Кирик позволяет раскрыть все богатство музыкальных тембров. Гости услышат виолончель, скрипку, рояль, трубу и жемчужину церкви — электронный орган Rodgers. А уникальное визуальное оформление концерта позволит погрузиться в мир Италии, где развернется битва между божественным и демоническим началом в искусстве.

Фото: предоставлено организаторами