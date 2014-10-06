Премьера цифрового симфонического шоу "ИИ"

В Лахта Холл 9 и 10 мая состоится премьера необычного сценического проекта — цифрового симфонического шоу "ИИ". Постановка объединяет классическую музыку и современные технологии, создавая формат на стыке оперы, концерта, перформанса и видеоарта.

Создатели спектакля предлагают зрителю взглянуть на актуальную тему взаимодействия человека и искусственного интеллекта через язык академического искусства. При этом, несмотря на название, ключевую роль в постановке играют не алгоритмы, а живое исполнение: цифровые технологии используются главным образом для визуального оформления и обработки отдельных звуковых элементов.

Музыкальную основу проекта написал Рустам Сагдиев — автор ряда опер и симфонических произведений, чьи работы звучат, в том числе, на сцене Мариинского театра. Партитуру исполнит оркестр под управлением дирижёра Алексея Репникова, сотрудничавшего с крупнейшими музыкальными площадками страны, включая Михайловский театр и Большой театр. На сцену выйдут ведущие оперные солисты: сопрано Ольга Пудова и Светлана Москаленко, а также тенор Дмитрий Колеушко. В постановке примет участие и сам композитор.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг эксперимента нейроинженера, который превращает певицу в "идеального исполнителя" с помощью технологий. Однако научный проект неожиданно оборачивается личной драмой: герой сталкивается с выбором между контролем и свободой, когда осознаёт свои чувства к участнице эксперимента. Сюжет отчасти напоминает современное переложение "Пигмалиона" Бернарда Шоу, отчасти – "Пятый элемент" Люка Бессона.

Организаторы обещают зрителям не только музыкальное, но и визуальное впечатление: сценография строится на цифровых декорациях, которые дополняют действие и создают эффект полного погружения.

Фото: предоставлено организаторвами (из личного архива дирижера Алексея Репникова)