РЖД зафиксируют стоимость билетов на "Сапсаны" на 1 и 9 мая

Обычно цены на билеты в РЖД формируются с помощью механизма динамического ценообразования.

"Российские железные дороги" (РЖД) зафиксируют сниженную стоимость билетов на "Сапсаны" в Петербург и Нижний Новгород на майские праздники (1 и 9 мая). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Купить билет на "Сапсан" отправлением 1 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. То есть билет из Москвы в Северную столицу будет стоить около 2 тысяч рублей, а в Нижний Новгород – от 1,2 тыс. рублей.

Обычно цены на билеты в РЖД формируются с помощью механизма динамического ценообразования.

Ранее стало известно, что правительство в 2022 году докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД