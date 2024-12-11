Ленинградский зоопарк 14 января закроется на санитарный день

Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 14 января, рассказали в учреждении.
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что 14 января – санитарный день. Обратите внимание, что это вторник. Зоопарк будет закрыт для посетителей.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00.
Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке поделились графиком кормлений тигра Зевса.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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