Ленинградский зоопарк 14 января закроется на санитарный день

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 14 января, рассказали в учреждении.

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что 14 января – санитарный день. Обратите внимание, что это вторник. Зоопарк будет закрыт для посетителей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00.

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка