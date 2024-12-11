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Ленинградский зоопарк 14 января закроется на санитарный день
Сегодня, 15:45
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Ленинградский зоопарк 14 января закроется на санитарный день

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В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 14 января, рассказали в учреждении. 

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что 14 января – санитарный день. Обратите внимание, что это вторник. Зоопарк будет закрыт для посетителей. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке поделились графиком кормлений тигра Зевса. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, санитарный день
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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