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В Ленинградском зоопарке поделились графиком кормлений тигра Зевса
Сегодня, 12:58
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В Ленинградском зоопарке поделились графиком кормлений тигра Зевса

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Занятой Зевс выделил "окошки" для петербуржцев.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 10 января поделились расписанием показательных кормлений тигра Зевса. 

Также отмечается, что Зевс уверен: залог хорошего настроения – в правильно начатом дне. У тигра плотный график: поваляться на полочках, побегать по вольеру, зарыться мордочкой в сосновые ветки, "поохотиться" на все игрушки, покушать и следить за проходящими мимо гостями и работниками. 

Занятой Зевс выделил "окошки" для петербуржцев. В субботу и воскресенье, 11 и 12 января, в 13:30 он покажет, как нужно расправляться с обедом.

Ранее в зоопарке показали нового питомца. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тигр зевс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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