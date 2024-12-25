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В Ленинградском зоопарке показали нового питомца

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Речь идет об ослике – "пушистом помощнике" Синтерклааса.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали "пушистого помощника" Синтерклааса – зимнего волшебника, которого почитают в Нидерландах, Бельгии и некоторых частях Германии. 

Синтерклаас обычно путешествует на белом коне, однако в некоторых регионах он сопровождается осликом. Питомец помогает волшебнику нести мешок с подарками. 

По традиции дети оставляют для ослика у двери ботинки с сеном, морковкой или яблоками. А утром вместо корма находят сладости и подарки от Синтерклааса. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Так, в учреждении завершился "Марафон пушистых помощников", и по случаю представили нового обитателя – осла домашнего по имени Бурашек. Животному еще нет и 1 года, пока питомец не на экспозиции. 

Ранее зоопарк показал лося Дениса в рамках "Марафона пушистых помощников". 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, ослик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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