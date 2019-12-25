  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленинградский зоопарк будет закрыт 10 ноября
Сегодня, 12:26
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк будет закрыт 10 ноября

0 0

В остальные дни учреждение доступно с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 10 ноября состоится санитарный день, и учреждение будет закрыто для посетителей. 

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады видеть вас в другие дни! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Зоопарк доступен с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00. 

Ранее в учреждении показали белку Превоста, ее яркий наряд необходим для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают сливаться с деревьями, имитируя свет и тени. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, санитарный день
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии