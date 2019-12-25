Ленинградский зоопарк будет закрыт 10 ноября

В остальные дни учреждение доступно с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 10 ноября состоится санитарный день, и учреждение будет закрыто для посетителей.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады видеть вас в другие дни! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали белку Превоста, ее яркий наряд необходим для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают сливаться с деревьями, имитируя свет и тени.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка