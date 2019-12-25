Ленинградский зоопарк будет закрыт 10 ноября

В Ленинградском зоопарке 10 ноября состоится санитарный день, и учреждение будет закрыто для посетителей.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады видеть вас в другие дни!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Зоопарк доступен с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.
Ранее в учреждении показали белку Превоста, ее яркий наряд необходим для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают сливаться с деревьями, имитируя свет и тени.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
