В понедельник 11 ноября Ленинградский зоопарк закроется на санитарный день

Заведение будет открыто для посетителей в другие дни с 10 до 20 часов.

В ближайший понедельник, 11 ноября, Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день. В пресс-службе заведения попросили учитывать эту информацию при планировании посещения.

Санитарные дни в Ленинградском зоопарке проходят регулярно в каждый второй понедельник месяца. Во все прочие дни экспозиция открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00. Кассы и вход закрываются чуть раньше – в 19:00.

Сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка поделились видеороликом с трапезой европейских бобров и рассказали о рационе речных животных.

Фото: Ленинградский зоопарк