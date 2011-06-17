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В Ленинградском зоопарке показали трапезу европейских бобров

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В естественной среде обитания эти грызуны питаются корой и ветвями деревьев, а также водной и прибрежной растительностью.

В Ленинградском зоопарке 6 ноября петербуржцам показали трапезу европейских бобров. 

В естественной среде обитания эти грызуны питаются корой и ветвями деревьев, а также водной и прибрежной растительностью. Но в учреждении их меню разнообразнее: в него входят стволы ивы и осины, сено, мел, отруби, овощи и фрукты. 

Бобры любят похрустеть свежей морковкой, сладкой свеклой, сочной тыквой, нежной капустой и разными фруктами. Эти продукты помогают поддерживать иммунитет и дают необходимые витамины и минералы. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Обычно трапеза у бобров проходит вечером, когда они выходят из своей хатки. 

Ранее Ленинградский зоопарк показал битву манула Шу с коробкой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: бобры, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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