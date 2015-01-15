Ленинградский зоопарк показал битву манула Шу с коробкой

Манул Шу вступил в схватку с... коробкой. В народе его называют "милый котик", но свою "свирепость" он тоже может показывать.
Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали забавное видео с манулом Шу. Хищник вступил в схватку с картонной коробкой под героическую музыку.
"Уберите детей от экрана! На видео самый свирепый хищник Ленинградского зоопарка.Шу не поддался на провокации и первым напал на "противника". В этот момент все затаили дыхание: кто же выйдет победителем из этой эпической битвы? Манул"
пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"
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