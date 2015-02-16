Специалисты проводят санитарную обрезку деревьев и кустов в Петербурге

Текущий временной интервал оптимален для процедуры: растения пребывают в состоянии зимнего покоя, сокодвижение ослабевает.

В зимний период для сохранения эстетики городских ландшафтов и предотвращения аварийных ситуаций в Петербурге проводятся санитарно-гигиенические работы по уходу за деревьями и кустарниками. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Комитета по благоустройству города.

Так, работы состоялись в парке Сосновая Поляна, где произведена обработка зарослей шиповника, рост которого необходимо контролировать. Работники обнаружили птичье гнездо, бережно сохранив его, чтобы стабилизировать условия обитания птиц.

В парковых зонах и садах Петербурга прошла стрижка роз в двух дворах набережных Чёрной речки, очистка кустов вокруг Ольгинских прудов, уход за липами на бульваре Красных Зорь (от улицы Бабушкина до улицы Кибальчича), а также комплексная обработка дуба, тополя и липы в Молвинском саду. Санитарная обработка проводилась и в парке Екатерингоф, Приморском парке Победы.

Текущий временной интервал оптимален для процедуры: растения пребывают в состоянии зимнего покоя, сокодвижение ослабевает. Специалисты Комитета применяют новейшие технологии и специальное оборудование, чтобы снизить негативное воздействие на природу, соблюдать агрономические правила и поддерживать ухоженный вид зелёных насаждений.

Ранее специалисты возобновили мойку петербургских дорог из-за потепления.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга