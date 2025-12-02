Специалисты возобновили мойку петербургских дорог из-за потепления

Работа выполняется осторожно, исключительно в безопасных зонах и строго в соответствии с погодным прогнозом, исключающим вероятность заморозков.

Промывка дорожных покрытий зимой в последнее время перестаёт восприниматься как нечто экстраординарное. Так, в зимнем сезоне 2023–2024 годов вода использовалась для очистки улиц уже в феврале, а в следующем, 2024–2025 годах, улицы начали мыть уже в январе, проинформировала пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Коммунальные службы возобновили практику мытья дорог и в настоящий момент, поскольку температура воздуха остаётся положительной. Работа выполняется осторожно, исключительно в безопасных зонах и строго в соответствии с погодным прогнозом, исключающим вероятность заморозков.

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга