Сегодня, 13:59
Специалисты возобновили мойку петербургских дорог из-за потепления

Работа выполняется осторожно, исключительно в безопасных зонах и строго в соответствии с погодным прогнозом, исключающим вероятность заморозков.

Промывка дорожных покрытий зимой в последнее время перестаёт восприниматься как нечто экстраординарное. Так, в зимнем сезоне 2023–2024 годов вода использовалась для очистки улиц уже в феврале, а в следующем, 2024–2025 годах, улицы начали мыть уже в январе, проинформировала пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Коммунальные службы возобновили практику мытья дорог и в настоящий момент, поскольку температура воздуха остаётся положительной.

Напоминаем, что ранее сообщалось о вывозе 13,5 тысяч кубических метров снега из города за последнюю неделю.

Ранее мы сообщили о том, что кабаны вновь заглянули в Зеленогорский питомник.

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга 

