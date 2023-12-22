Около 76 тыс. человек побывали в петербургских санаториях в 2023 году

Санатории и курортные организации работают над внедрением новых технологий и улучшением качества обслуживания, чтобы привлечь больше гостей.

Более 75 тыс. человек посетили санатории и курорты города, что делает это направление отдыха самым популярным в регионе. Доходы от деятельности этих организаций составили 2,7 млн рублей, благодаря тому, что туристы не только отдыхают, но и посещают местные достопримечательности, кафе и рестораны, способствуя развитию экономики города.

Возрастная группа от 35 до 45 лет активно интересуется программами оздоровления, такими как "антистресс", "детокс" и "аюрведа", а также различными программами диагностики организма.

Санатории и курортные организации работают над внедрением новых технологий и улучшением качества обслуживания, чтобы привлечь больше гостей. Агентство медицинского туризма разрабатывает программы для диагностики, лечения и реабилитации в медицинских учреждениях и санаториях города.

Ранее мы сообщили о том, что турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%.

Фото: Piter.TV