Рейтинг санаториев Краснодарского края с лечением органов дыхания от Путевка.ком

В этом материале представлены лучшие санатории региона и их медицинские программы, направленные на лечение органов дыхательной системы.

Санатории Краснодарского края – отличный вариант для укрепления здоровья тех, кто страдает от различных респираторных заболеваний. Расположение среди уникальных природных ландшафтов, близость к морю и высококлассное медицинское оборудование помогут восстановить силы и укрепить организм.

В этой статье представлены лучшие санатории региона и их медицинские программы, направленные на лечение органов дыхательной системы.

"Русь" (Геленджик)

Среди санаториев Геленджика стоит отметить "Русь". Свежий морской воздух и аромат хвойных деревьев помогут гостям укрепить здоровье и восстановить силы. Для любителей активного отдыха рядом расположен самый большой аквапарк страны "Золотая бухта". Также для купания имеется частная пляжная зона и два бассейна.

Санаторий предлагает стандартную оздоровительную программу и семь специальных. Они подбираются врачами индивидуально, исходя из ваших потребностей и образа жизни. Предусмотрена программа для восстановления после коронавируса, которая поможет справиться с нарушениями дыхания и одышкой.

"Горный воздух" (пос. Лоо)

Лечебно-оздоровительный комплекс находится в небольшом поселке Лоо, всего в 20 километрах от Сочи. Расположение на первой береговой линии позволяет с самого утра наслаждаться чистым морем, а вечером — любоваться великолепными закатами.

Горный воздух предлагает два вида путевок: оздоровительная и санаторно-курортная. Среди основных лечебных профилей — заболевания органов дыхания и ЛОР органов. Для лечения опытные специалисты применяют различные традиционные и современные методы: ванны, ароматерапия, ингаляции и посещение соляной пещеры.

"Эдем" (Адлер)

Санаторий "Эдем" находится на побережье Черного моря в центральном районе города Сочи. В шаговой доступности расположены интересные достопримечательности и развлечения: парк Дендрарий, цирк, зимний и летний театры. Дойти до пляжа тоже можно пешком, расстояние составит всего 40 метров.

На территории работает современный лечебный центр. Гости могут пройти классическую медицинскую программу или подобрать специальные комплексы процедур. Для тех, кого беспокоят проблемы органов дыхания, разработано лечение "Свободное дыхание" длительностью от одной до трех недель. В нее входят талассотерапия, ручной массаж, ингаляции, углекислые ванны и озонотерапия. Также есть программа реабилитации после ЛОР заболеваний.

"Бургас" (Адлер)

Это современный гостиничный комплекс с собственным медицинским центром. Он находится в Адлерском районе города Сочи и предлагает солнечные пляжи Черноморского побережья, субтропический парк, многофункциональный медицинский центр, а также характерное для юга радушие и гостеприимство, чтобы сделать ваш отдых незабываемым и ярким.

Медицинский центр предлагает несколько программ по разным направлениям, в том числе и лечение заболеваний органов дыхания. Можно выбрать процедуры и для реабилитации после коронавируса. Здесь вы можете попробовать климатотерапию, ингаляции и посещение соляной комнаты.

"Анапа" (Анапа)

Это одна из самых крупных здравниц на всем Черноморском побережье и один из самых популярных санаториев Анапы. Просторная территория площадью 8 га, спортивные площадки, бассейны, тренажерный зал и бювет с минеральной водой позволят вам полноценно отдохнуть и восстановить здоровье. А процедуры с иловой анапской грязью и черноморскими водорослями усилят эффект.

В числе заболеваний, которые лечат в санатории, — проблемы органов дыхания и ЛОР органов. Курортную путевку можно оформить на срок от 7 до 24 дней. В программы входят процедуры климатотерапии и бальнеотерапии.

Санатории Краснодарского края помогают поддерживать здоровье и бороться с различными респираторными заболеваниями. Современные методики, высококвалифицированный персонал и благоприятные природные условия делают их отличным выбором для тех, кто стремится к улучшению самочувствия.

Ранее стало известно, что курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 19 млн рублей за месяц.

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