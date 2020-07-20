Cанация дюкера под Биржевым мостом на Васильевском острове завершена

Проект включает восстановление старых сетей протяженностью свыше 5 км и прокладку новых, более 4 км.

Работы над проектом по созданию новой системы водоснабжения от Главной водопроводной станции до ТЭЦ-7 и Морской набережной продолжаются. В ходе обновления коммуникаций сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уже закончили санацию дюкера под Биржевым мостом.

Санация предполагает установку полимерного рукава внутрь трубопровода под высоким давлением воды, после чего материал затвердевает при температуре +95°C. Это создает прочное покрытие, фактически образующее новую "трубу внутри старой".

Проект включает восстановление старых сетей протяженностью свыше 5 км и прокладку новых, более 4 км. Новые водопроводные линии будут прокладываться по следующим участкам:

Наличная улица от Новосмоленской набережной до Большого проспекта В.О.;

Большой проспект В.О. от Наличной улицы до 22-23 линий В.О.;

Детская улица от Большого проспекта В.О. до входа в Василеостровскую ТЭЦ-7.

В данный момент ведутся работы на Кронверкской набережной и Наличной улице. Уже проложено более 2,2 км из запланированных 10 км сетей водоснабжения, согласно информации Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Этот проект позволит повысить надежность и стабильность водоснабжения для 250 тысяч жителей западной части Васильевского острова, включая намывные территории, и обеспечит ТЭЦ-7 устойчивым водоснабжением. Планируется завершить все работы к концу 2027 года.