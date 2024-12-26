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Количество самозанятых в Петербурге увеличилось на 168 тыс. человек
Сегодня, 8:58
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Количество самозанятых в Петербурге увеличилось на 168 тыс. человек

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Также в Северной столице стало на 8,8 тыс. субъектов МСП больше.

В Петербурге число самозанятых в 2024 году увеличилось на 168 тыс. человек. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Также отмечается, что для поддержания стабильности для впервые зарегистрированных представителей малого бизнеса продлили на 2 года "налоговые каникулы" по упрощенной и патентной системам.

По словам вице-губернатора города Валерия Москаленко, в Северной столице стало на 8,8 тыс. субъектов МСП больше. По итогам текущего года доля их вклада в экономику вырастет. 

Ранее мы рассказывали о том, что названы самые популярные направления женского предпринимательства. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: малый бизнес, самозанятые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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