Количество самозанятых в Петербурге увеличилось на 168 тыс. человек

Также в Северной столице стало на 8,8 тыс. субъектов МСП больше.

В Петербурге число самозанятых в 2024 году увеличилось на 168 тыс. человек. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Также отмечается, что для поддержания стабильности для впервые зарегистрированных представителей малого бизнеса продлили на 2 года "налоговые каникулы" по упрощенной и патентной системам.

По словам вице-губернатора города Валерия Москаленко, в Северной столице стало на 8,8 тыс. субъектов МСП больше. По итогам текущего года доля их вклада в экономику вырастет.

Ранее мы рассказывали о том, что названы самые популярные направления женского предпринимательства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)