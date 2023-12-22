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В Колпино на 14-летнем подростке загорелась футболка во время приготовления блинов
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино на 14-летнем подростке загорелась футболка во время приготовления блинов

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Он получил ожог груди и живота.

В Колпино подросток попал в больницу после того, как решил самостоятельно приготовить блины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 1 февраля из квартиры дома по улице Веры Слуцкой был госпитализирован 14-летний подросток. Он, находясь дома у друга, готовил блины. В какой-то момент от плиты у него загорелась футболка.

Мальчик получил термический ожог груди и живота, площадь ожога 6% II степени. Состояние средней степени тяжести.

Также в Колпино другой школьник подозревается в ограблении друга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Теги: блины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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