В Колпино на 14-летнем подростке загорелась футболка во время приготовления блинов

Он получил ожог груди и живота.

В Колпино подросток попал в больницу после того, как решил самостоятельно приготовить блины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 1 февраля из квартиры дома по улице Веры Слуцкой был госпитализирован 14-летний подросток. Он, находясь дома у друга, готовил блины. В какой-то момент от плиты у него загорелась футболка.

Мальчик получил термический ожог груди и живота, площадь ожога 6% II степени. Состояние средней степени тяжести.

Также в Колпино другой школьник подозревается в ограблении друга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)