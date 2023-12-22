В Колпино школьник подозревается в ограблении друга

Подросток отнял у товарища IPhone за 58 тыс. рублей.

Оперативники установили личность школьника, ограбившего сверстника в Колпино. По версии следствия, мальчик отнял смартфон у знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 января обратилась бабушка пострадавшего. Пожилая женщина рассказала, что на улице Труда у ее 13-летнего внука отобрали IPhone. Материальный ущерб составил 58,5 тыс. рублей.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 31 января, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний знакомый потерпевшего. Мальчика поймали на Пролетарской улице у дома № 50. Похищенный мобильный телефон у подростка изъяли. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv писали, что пранкер, который приставал на улице к петербурженкам с непристойными предложениями, арестован на 10 суток.

Фото: Piter.tv