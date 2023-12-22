Пранкер, который приставал на улице к петербурженкам с непристойными предложениями, арестован на 10 суток

По результатам полицейской проверки пранкер привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Уроженец Якутска, который приставал на улицах Петербурга к девушкам с непристойными предложениями, помещен под административный арест. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции увидели ролик, автор которого приставал на улице к случайным девушкам с непристойными предложениями. Пранкером оказался 29-летний неработающий уроженец Якутска, проживающий в коммуналке на Гороховой улице.

По результатам полицейской проверки пранкер привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По ходатайству полиции он получил 10 суток административного ареста.

Видео: МВД