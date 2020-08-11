Самообразованием во время каникул займутся 20% петербуржцев

Среди популярных направлений изучения — нейросети и их применение в профессиональной деятельности, иностранные языки, бухгалтерский учёт, аналитика, маркетинг, продажи и разработка программного обеспечения.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы Superjob, 20% работающих петербуржцев намерены использовать новогодние каникулы для обучения. Среди популярных направлений изучения — нейросети и их применение в профессиональной деятельности, иностранные языки, бухгалтерский учёт, аналитика, маркетинг, продажи и разработка программного обеспечения. Педагоги и медицинские работники планируют повысить квалификацию.

Женщины чаще мужчин высказывали намерение посвятить каникулы профессиональному росту, аналогичная тенденция наблюдается среди респондентов моложе 35 лет.

Тем не менее, среди участников опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей меньше всего желающих заниматься профессиональным развитием.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам нравится как дарить, так и получать подарки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")