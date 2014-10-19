Петербуржцам нравится как дарить, так и получать подарки

С возрастом респонденты начинают предпочитать процесс дарения: 29-30% участников в возрасте от 35 лет указали, что им нравится дарить подарки, в то время как среди молодежи в возрасте до 35 лет таких всего 16%.

Большинство жителей Петербурга получают удовольствие как от дарения, так и от получения подарков. Это стало известно благодаря исследованию, проведенному сервисом поиска высокооплачиваемой работы Superjob среди экономически активных граждан города.

Результаты опроса, проведенного перед Новым годом, показали, что 53% респондентов в равной мере ценят как процесс дарения, так и получения подарков. 24% участников опроса заявили, что они больше любят дарить, тогда как 12% предпочитают получать подарки. Оставшиеся 11% опрошенных отметили, что им неприятен весь процесс обмена подарками.

Женщины чаще, чем мужчины, выражают одинаковое удовольствие от дарения и получения подарков. Мужчины же оказались более склонными к получению подарков, а также среди них больше тех, кто не испытывает удовольствия ни от одного из процессов.

С возрастом респонденты начинают предпочитать процесс дарения: 29-30% участников в возрасте от 35 лет указали, что им нравится дарить подарки, в то время как среди молодежи в возрасте до 35 лет таких всего 16%. Каждый восьмой молодой житель Петербурга заявил, что ему не нравятся ни процесс дарения, ни получения подарков.

Респонденты с доходом свыше 100 тысяч рублей чаще предпочитают дарить подарки, чем те, чей заработок ниже (27%). Как дарить, так и получать подарки больше нравится участникам исследования с заработком до 50 тысяч рублей в месяц (65%).

Среди участников опроса, имеющих детей, больше тех, кто получает удовольствие исключительно от дарения, а также тех, кто любит и дарить, и получать подарки, по сравнению с теми, у кого нет детей.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год.

Фото: Pxhere