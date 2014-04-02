Самолёт из Шарм-эль-Шейха по пути в Петербург совершил вынужденную посадку в Таллине

Это произошло накануне из-за ограничений в Пулково.

Накануне летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург самолет с российскими туристами вынужденно приземлился в аэропорту Таллина из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили газета Postimees.

Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия. Самолёт египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине в 05:33 и вылетел в Северную столицу в 11:08.

При этом, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в аэропорту на территории Эстонии.

Ещё одни пассажиры будут судиться с туроператором из-за прилета в Москву вместо Петербурга.

Фото: unsplash (Philip Myrtorp)