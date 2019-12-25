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Летевший из Москвы в Калининград борт сел в Петербурге
Сегодня, 16:21
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Летевший из Москвы в Калининград борт сел в Петербурге

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У одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Москва — Калининград, сел в Пулково. Это связано с плохим самочувствием одного из пассажиров, пишет ТАСС 25 ноября. 

Воздушное судно приземлилось в Петербурге сегодня в 12:30. Мужчину в возрасте 45 лет госпитализировали в городскую больницу. 

Отмечается, что паники на борту не было. Самолет отправился по маршруту спустя 30 минут. 

Ранее на Piter.TV: самолет не смог приземлиться в Петербурге из-за сильного ветра. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пассажиру стало плохо, пулково, самолет экстренно сел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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