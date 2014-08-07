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Самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра
Сегодня, 13:56
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Самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра

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Вечером 16 ноября рейс из Антальи не смог сесть в Пулково.

Вечером субботы, 16 ноября, рейс из Антальи не смог сесть в Пулково.

Как пишет 78.ru.самолёт кружил над аэропортом, а затем улетел в Москву. И только после полуторачасовой остановки в Шереметьево борт вернулся в Санкт-Петербург. Причина 

Как оказалось, приземлиться не получалось из-за сильного ветра.Паники среди пассажиров не было, аэропорт Пулково в настоящее время работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что лобовое стекло треснуло в самолете по пути из Петербурга в Махачкалу.

Фото: pxhere

Теги: пулково, самолет не смог приземлиться, сильный ветер в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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