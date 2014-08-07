Самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра

Вечером 16 ноября рейс из Антальи не смог сесть в Пулково.

Вечером субботы, 16 ноября, рейс из Антальи не смог сесть в Пулково.

Как пишет 78.ru.самолёт кружил над аэропортом, а затем улетел в Москву. И только после полуторачасовой остановки в Шереметьево борт вернулся в Санкт-Петербург. Причина

Как оказалось, приземлиться не получалось из-за сильного ветра.Паники среди пассажиров не было, аэропорт Пулково в настоящее время работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что лобовое стекло треснуло в самолете по пути из Петербурга в Махачкалу.

Фото: pxhere