Из-за грозы самолет рейса Анталия — Петербург приземлился в Москве

При этом другие рейсы садятся в Пулково.

Самолет рейса Анталия — Петербург авиакомпании Turkish Airlines 23 октября изменил курс на Москву в связи с погодными условиями. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Из-за грозы борт долетел до города на Неве, однако сделал круг и направился на запасной аэропорт столицы. При этом другие рейсы садятся в Пулково.

Отмечается, что самолет будет в Петербурге после 15:00.

Ранее на Piter.TV: рейс из Петербурга не смог сесть в Екатеринбурге из-за ЧП.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)