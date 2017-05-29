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Из-за грозы самолет рейса Анталия — Петербург приземлился в Москве
Сегодня, 14:14
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Из-за грозы самолет рейса Анталия — Петербург приземлился в Москве

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При этом другие рейсы садятся в Пулково.

Самолет рейса Анталия — Петербург авиакомпании Turkish Airlines 23 октября изменил курс на Москву в связи с погодными условиями. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Из-за грозы борт долетел до города на Неве, однако сделал круг и направился на запасной аэропорт столицы. При этом другие рейсы садятся в Пулково. 

Отмечается, что самолет будет в Петербурге после 15:00. 

Ранее на Piter.TV: рейс из Петербурга не смог сесть в Екатеринбурге из-за ЧП. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: аэропорт пулково, гроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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