Рейс из Петербурга не смог сесть в Екатеринбурге из-за ЧП

Взлетно-посадочная полоса была занята, что вынудило три других самолета, включая борт из Петербурга, отправиться на запасной аэродром в Челябинске.

Вечерний авиарейс из Петербурга в Екатеринбург был вынужден изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме в Челябинске из-за технических причин. Как стало известно "Ъ-СПб", это произошло из-за неисправности другого самолета, который в тот момент пытался приземлиться в аэропорту Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, во время посадки рейса WZ 1098 Астана — Екатеринбург сработала сигнализация о невыпуске стойки шасси. Командир экипажа доложил об этом диспетчеру, и в момент посадки самолет встречали оперативные службы. Несмотря на ложную тревогу, борт успешно приземлился в Екатеринбурге в 20:25. Однако в этот момент взлетно-посадочная полоса была занята, что вынудило три других самолета, включая борт из Петербурга, отправиться на запасной аэродром в Челябинске.

Сейчас все обстоятельства инцидента уточняются. Информацию о прибытии самолета из Санкт-Петербурга в аэропорт Кольцово обещают предоставить позднее.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)