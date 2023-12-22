Пассажирка потеряла сознание в самолете рейса Петербург — Самара

Судно экстренно посадили в московском аэропорту Внуково.

В самолете авиакомпании "Победа", летевшем из Петербурга в Самару, женщина потеряла сознание. Судно экстренно посадили в московском аэропорту Внуково 30 января. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Изначально пассажирка пожаловалась бортпроводникам на ухудшение самочувствия, спустя время она упала в обморок. Пилот принял решение сажать самолет, поскольку привести пострадавшую в чувства в воздухе не получилось.

После приземления судна женщину передали работникам "скорой" помощи. Детали произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)