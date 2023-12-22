Неадекват на борту самолета Сочи — Петербург задержал рейс

Очевидцы сообщили, что еще до вылета один из пассажиров закурил сигарету в туалете.

Рейс из Сочи в Петербург задержали из-за неадеквата на борту самолета. Об этом пишет kuban.aif.ru 7 января.

Очевидцы сообщили, что еще до вылета один из пассажиров закурил сигарету в туалете. По предварительным данным, дебошира 6 января задержала полиция, его сняли с рейса.

Правоохранителей к воздушному судну, которое должно было вылететь в 19:10, вызвали бортпроводники. Через некоторое время самолет отправился в Северную столицу. Детали инцидента уточняются.

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Фото: Piter.TV