Неадекват на борту самолета Сочи — Петербург задержал рейс

Рейс из Сочи в Петербург задержали из-за неадеквата на борту самолета. Об этом пишет kuban.aif.ru 7 января.
Очевидцы сообщили, что еще до вылета один из пассажиров закурил сигарету в туалете. По предварительным данным, дебошира 6 января задержала полиция, его сняли с рейса.
Правоохранителей к воздушному судну, которое должно было вылететь в 19:10, вызвали бортпроводники. Через некоторое время самолет отправился в Северную столицу. Детали инцидента уточняются.
Ранее на Piter.TV: петербуржец сделал предложение своей девушке на борту самолета.
Фото: Piter.TV
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