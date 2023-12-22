Петербуржец сделал предложение своей девушке на борту самолета

Жительница Северной столицы согласилась выйти замуж и поцеловала жениха.

Пассажир рейса Петербург – Новосибирск сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время полета. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Пара летела из Пулково в Новосибирск. Самолет вылетел из аэропорта 31 декабря, а приземлился 1 января. Мужчина позвал любимую женщину замуж в Новый год.

Добавим, что бортпроводники помогли пассажиру, огласив его намерения по рации. Девушка петербуржца ответила согласием. Пассажиры поддержали жениха и невесту аплодисментами. Романтичный момент закончился счастливым поцелуем.

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Фото: Piter.tv