Пассажиров аэропорта в Оренбурге эвакуировали из-за пожара на ближайшей стройке

Стало известно о ночном инциденте в городе.

Пассажиров аэропорта российского города Оренбург пришлось эвакуировать из терминала. Причиной этому стало возгорание, которое началось на строительной площадке, рассположенной возле воздушной гавани. Соответствующее заявление сделал телеканал "360". Специалисты пояснили журналистам, что зафиксировано короткое замыкание высоковольтного кабеля в ночь на 31 декабря. После этого возникло задымление на объекте.

Для обеспечения безопасности пассажиров эвакуировали из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли туда вернуться. пресс-служба аэропорта

Источник "360" уточнил, что сегодняшней ночью несколько рейсов в аэропорту задержались безотносительно к пожару. Это связано с неблагоприятными погодными условиями для вылета. Также перенеслось несколько рейсов, а самолеты ушли на запасной аэродром. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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Фото и видео: Telegram / Mash