Пилотов рейса Сочи – Петербург пытались ослепить зеленым лазером в Пулково

В субботу, 29 апреля, злоумышленник пытался ослепить зеленым лазером пилотов рейса Сочи – Петербург Инцидент произошел, когда экипаж совершал посадку в Пулково. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
Инцидент произошел в 18:50. Неизвестный "целился" в кабину пилотов ярким лазером. Однако летчики смогли успешно посадить воздушное судно. В результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники авиакомпании обратились в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку. По предварительным данным, злоумышленник находился в жилых домах вблизи аэропорта. Подробности уточняются.
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Фото: Телеграм / Shot
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