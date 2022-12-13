Пилотов рейса Сочи – Петербург пытались ослепить зеленым лазером в Пулково

Сотрудники авиакомпании обратились в полицию.

В субботу, 29 апреля, злоумышленник пытался ослепить зеленым лазером пилотов рейса Сочи – Петербург Инцидент произошел, когда экипаж совершал посадку в Пулково. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Инцидент произошел в 18:50. Неизвестный "целился" в кабину пилотов ярким лазером. Однако летчики смогли успешно посадить воздушное судно. В результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники авиакомпании обратились в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку. По предварительным данным, злоумышленник находился в жилых домах вблизи аэропорта. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов.

Фото: Телеграм / Shot