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Пилотов рейса Сочи – Петербург пытались ослепить зеленым лазером в Пулково
Сегодня, 17:14
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Пилотов рейса Сочи – Петербург пытались ослепить зеленым лазером в Пулково

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Сотрудники авиакомпании обратились в полицию.

В субботу, 29 апреля, злоумышленник пытался ослепить зеленым лазером пилотов рейса Сочи – Петербург Инцидент произошел, когда экипаж совершал посадку в Пулково. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Инцидент произошел в 18:50. Неизвестный "целился" в кабину пилотов ярким лазером. Однако летчики смогли успешно посадить воздушное судно. В результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники авиакомпании обратились в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку. По предварительным данным, злоумышленник находился в жилых домах вблизи аэропорта. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: полиция, попытка ослепить пилотов, пулково, сочи петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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