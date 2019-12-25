Дебошир из Петербурга окажется в суде за приставание к пассажирке рейса из Дубая

Мужчина попытался ударить женщину и нецензурно выражался, получив отказ познакомиться.

В отношении петербуржца, обвиняемого в хулиганстве во время перелета из Дубая в 2018 году, было утверждено обвинительное заключение. По информации пресс-службы городской транспортной прокуратуры, дебошир обвиняется в хулиганстве на борту, причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах.

Установлено, что 30 марта 2018 года обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил попытку познакомиться с женщиной на борту рейса "Дубай — Петербург". Услышав отказ, он начал настаивать на своем, схватил пассажирку за руки и плечи. Все противоправные действия помогал осуществлять друг обвиняемого.

Злоумышленник не реагировал на замечания членов экипажа и других пассажиров и хотел ударить потерпевшую кулаком в голову, однако промахнулся. Кроме того, мужчины в грубой нецензурной форме угрожали ей физической расправой и совершением иных насильственных действий сексуального характера. Пресс-служба транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга

Уголовное дело было направлено в осковский районный суд. Хулигану грозит до семи лет лишения свободы. Материалы дела в отношении второго дебошира взяты в отдельное производство.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге на 12 лет осудили мужчину, напавшего с ножом на двух женщин.

Фото: Piter.TV