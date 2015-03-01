Воин СВО пришел работать в ЛДПР

Эксперты оценили появление в Санкт-Петербургском отделении партии новые сильные кадры.

Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" Иван Есипов занял должность первого заместителя координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР.

Три года назад Иван Есипов занимал должность зампреда Комитета по молодежной политике региона. Отказался от брони и был мобилизован на СВО. Нес службу в 3 мотострелковом батальоне 1427 полка. На фронте Иван получил тяжелое ранение, был комиссован. И, вернувшись в мирную жизнь, начал работать в Санкт-Петербургском региональном отделении ЛДПР.

Иван решил продолжить карьеру в партийной структуре ЛДПР. Осознанный шаг, основанный на его опыте и желании быть полезным городу и жителям, - отметил переход Есипова на новую должность губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.

Политический литератор, эксперт-консультант издательства "Перо" Дмитрий Шпиро считает важным переход Есипова в ЛДПР, так как новый член партийного коллектива является обладателем сильного бэкграунда и прекрасных политических связей.

Думаю, это ценное приобретение для партии. Ивану Есипову удалось за годы работы выстроить отношения что с исполнительной, что с законодательной ветвями власти. Он пользуется уважением со стороны чиновников, особенно за то, что отказался от брони и ушел на СВО, - подчеркнул эксперт.

По мнению Шпиро, наличие Есипова в команде ЛДПР позволяет простроить более сильную политическую ветку, так как он известен умением заниматься прикладной понятной организационной деятельностью, а не популизмом.

Как человек, находящийся на государственной службе, могу отметить, что нашей стране требуются такие целеустремленные, неравнодушные люди. Которые ценой своей жизни защищают Родину в окопах с оружием в руках, и в мирной жизни могут принести немало пользы для нашего народа, - резюмировал Герой России и Луганской Народной Республики Артем Чумаров.

Фото: из личного архива Ивана Есипова