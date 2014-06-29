Дорожные работы приведут к закрытию движения с 9 по 14 июля

Все ремонтные работы запланированы на часы минимальной транспортной нагрузки.

В Санкт-Петербурге с 9 по 14 июля проведут дорожно-строительные работы, временно закрывающие движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

График работ выглядит следующим образом:

С полуночи 9 июля до 6 утра 10 июля будет приостановлено движение автотранспорта:

На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку в направлении юга;

На съезде с Витнинской развязки на ЗСД в сторону севера.

С полуночи 13 июля до 6 утра 14 июля произойдут следующее перекрытия:

На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку в сторону Витебского проспекта;

На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку для транспортных средств, двигающихся с севера на юг;

На съезде с Витнинской развязки на ЗСД в северном направлении.

Все ремонтные работы запланированы на часы минимальной транспортной нагрузки.

Ранее мы сообщили о том, что с 3 по 18 июля на КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы.

Фото: Piter.TV