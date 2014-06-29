Дорожные работы приведут к закрытию движения с 9 по 14 июля

В Санкт-Петербурге с 9 по 14 июля проведут дорожно-строительные работы, временно закрывающие движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
График работ выглядит следующим образом:
С полуночи 9 июля до 6 утра 10 июля будет приостановлено движение автотранспорта:
На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку в направлении юга;
На съезде с Витнинской развязки на ЗСД в сторону севера.
С полуночи 13 июля до 6 утра 14 июля произойдут следующее перекрытия:
На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку в сторону Витебского проспекта;
На съезде с ЗСД на Витнинскую развязку для транспортных средств, двигающихся с севера на юг;
На съезде с Витнинской развязки на ЗСД в северном направлении.
Все ремонтные работы запланированы на часы минимальной транспортной нагрузки.
Ранее мы сообщили о том, что с 3 по 18 июля на КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы.
Фото: Piter.TV
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