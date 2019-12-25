В Петербурге на 12 лет осудили мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

Одна из пострадавших скончалась в больнице.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Шахруддина Зангиева, которого обвинили в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 19 октября 2019 года в квартире дома №69 на Дальневосточном проспекте. Между мужчиной и двумя женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой он взял охотничий нож и напал на своих оппоненток. Одну из пострадавших злоумышленник ударил ножом в грудь и жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Вторая получила не менее двух ударов ножом в грудь и живот. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

На суде Зангиев частично признал свою вину. Суд приговорил его к 12 годам в исправительной колонии строго режима. Кроме того, с него взыскали 113 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга.

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Фото: Piter.TV