В Петербурге нашли труп уроженца Мурманской области с простреленной головой

Погибший незаконно хранил в своем доме оружие.

В четверг, 24 декабря, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация об обнаружении трупа мужчины с простреленной головой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался уроженец Мурманской области 1961 года рождения, проживающий в Петербурге. Мужчина не был судим и в розыске не числился. Его тело нашли в квартире дома №15 на улице Фаворского.

На месте происшествия нашли огнестрельное оружие и патроны, разрешения на которые не было. Полицейские усмотрели признаки преступления по этому делу, однако уголовное дело возбуждать не стало в связи с гибелью подозреваемого.

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Фото: Piter.TV