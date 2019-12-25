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В Петербурге нашли труп уроженца Мурманской области с простреленной головой
Сегодня, 10:09
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Alena_Zinovieva

В Петербурге нашли труп уроженца Мурманской области с простреленной головой

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Погибший незаконно хранил в своем доме оружие.

В четверг, 24 декабря, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация об обнаружении трупа мужчины с простреленной головой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался уроженец Мурманской области 1961 года рождения, проживающий в Петербурге. Мужчина не был судим и в розыске не числился. Его тело нашли в квартире дома №15 на улице Фаворского.

На месте происшествия нашли огнестрельное оружие и патроны, разрешения на которые не было. Полицейские усмотрели признаки преступления по этому делу, однако уголовное дело возбуждать не стало в связи с гибелью подозреваемого.

Ранее мы писали, что петербуржцы вытащили пьяного мужчину из воды на Ждановской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконное хранение оружия, простреленная голова, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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