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Петербуржцы вытащили пьяного мужчину из воды на Ждановской улице
Сегодня, 9:19
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nadezhda_sib

Петербуржцы вытащили пьяного мужчину из воды на Ждановской улице

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Сообщение о случившимся поступило после 22 часов.

Мужчина оказался в воде у Ждановской набережной в Петроградском районе. Очевидцы обратились в полицию, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в 23-м часу 24-го декабря. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии опьянения. Еще до прибытия экстренных служб его вытащили из воды. Пострадавший получил переохлаждение. На место прибыли медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский полицейский получил награду за спасенного из Фонтанки человека. 

Фото: pixabay.com

Теги: спасатели, спасение, человек в воде
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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