Петербуржцы вытащили пьяного мужчину из воды на Ждановской улице

Мужчина оказался в воде у Ждановской набережной в Петроградском районе. Очевидцы обратились в полицию, узнал Piter.TV от источника.
Инцидент произошел в 23-м часу 24-го декабря. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии опьянения. Еще до прибытия экстренных служб его вытащили из воды. Пострадавший получил переохлаждение. На место прибыли медики.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский полицейский получил награду за спасенного из Фонтанки человека.
Фото: pixabay.com
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