Петербуржцы вытащили пьяного мужчину из воды на Ждановской улице

Сообщение о случившимся поступило после 22 часов.

Мужчина оказался в воде у Ждановской набережной в Петроградском районе. Очевидцы обратились в полицию, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в 23-м часу 24-го декабря. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии опьянения. Еще до прибытия экстренных служб его вытащили из воды. Пострадавший получил переохлаждение. На место прибыли медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский полицейский получил награду за спасенного из Фонтанки человека.

Фото: pixabay.com