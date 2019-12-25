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Петербургский полицейский получил награду за спасенного из Фонтанки человека
Сегодня, 9:19
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Петербургский полицейский получил награду за спасенного из Фонтанки человека

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Мужчина упал в воду с Аничкова моста.

В минувший четверг, 24 декабря, в Петербурге наградили полицейского, спасшего упавшего в Фонтанку человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Напомним, вечером 14 декабря с Аничкова моста в воду упал мужчина. Пострадавшего, который был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вытащил из Фонтанки сотрудник Полка патрульно-постовой службы полиции Андрей Хабаров. Петербуржца благополучно передали медикам.

Хабаров получил премию в 40 тысяч рублей, также в МВД России направили ходатайство о награждении полицейского  медалью МВД России "За смелость во имя спасения".

Ране мы писали, что в Волосово задержан подозреваемый в поджоге иномарки местного предпринимателя.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Теги: награда, полиция, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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