Упавшего в воду с Аничкова моста мужчину госпитализировали

Петербуржец оказался в воде по своей вине.

Мужчина, сорвавшийся в реку Фонтанку с Аничкова моста, получил закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение. Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу, узнал Piter.TV от источника.

Накануне, 14 декабря, в 19-м часу петербуржец оказался в воде у дома №42 по набережной реки Фонтанки. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина находился на расстоянии примерно 5 метров от берега. Его удалось спасти 34-летнему старшему сержанту полиции Андрею Хабарову. 39-летнего Дмитрия передали медикам.

Как узнал Piter.TV, мужчина пытался удержаться за льду, чтобы не утонуть. Предположительно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО