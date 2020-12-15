Упавшего в воду с Аничкова моста мужчину госпитализировали

Мужчина, сорвавшийся в реку Фонтанку с Аничкова моста, получил закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение. Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу, узнал Piter.TV от источника.
Накануне, 14 декабря, в 19-м часу петербуржец оказался в воде у дома №42 по набережной реки Фонтанки. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина находился на расстоянии примерно 5 метров от берега. Его удалось спасти 34-летнему старшему сержанту полиции Андрею Хабарову. 39-летнего Дмитрия передали медикам.
Как узнал Piter.TV, мужчина пытался удержаться за льду, чтобы не утонуть. Предположительно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.