Спасатели достали мужчину на берег.

В понедельник, 14 декабря, с Аничкова моста в Петербурге сорвался мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях. Они отметили, что человек слетел вниз около восьми часов вечера.

Несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки у дома №42. К месту прибыли спасатели и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области отметили, что мужчина упал в воду сам. Он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили петербуржца и передали медикам.

Ранее мы писали, что полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района.

Фото: Piter.TV