В понедельник, 14 декабря, с Аничкова моста в Петербурге сорвался мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях. Они отметили, что человек слетел вниз около восьми часов вечера.
Несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки у дома №42. К месту прибыли спасатели и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области отметили, что мужчина упал в воду сам. Он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили петербуржца и передали медикам.
Ранее мы писали, что полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района.
Фото: Piter.TV
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