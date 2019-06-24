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С Аничкова моста в Петербурге сорвался мужчина
Сегодня, 20:54
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smirenny

С Аничкова моста в Петербурге сорвался мужчина

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Спасатели достали мужчину на берег.

В понедельник, 14 декабря, с Аничкова моста в Петербурге сорвался мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях. Они отметили, что человек слетел вниз около восьми часов вечера.

Несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки у дома №42. К месту прибыли спасатели и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области отметили, что мужчина упал в воду сам. Он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили петербуржца и передали медикам. 

Ранее мы писали, что полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района.

Фото: Piter.TV

Теги: упал в реку, упал с моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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