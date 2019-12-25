В Дубровке человек упал в Неву с пирса

Мужчину удалось спасти. От госпитализации пострадавший отказался.

На реке сегодня, 14 августа, прошла спасательная операция. Спасатели поисково-спасательной отряда города Шлиссельбург заметили, что человек упал с пирса в Неву. Несчастный случай произошел в поселке Дубровка Всеволожского района. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Спасатели быстро вытащили мужчину из воды. Они оказали ему первую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что петербурженка утонула на левом берегу Дона во время отпуска.

Фото: Pxhere