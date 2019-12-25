Полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района

Пострадавший скончался.

В воскресенье, 13 декабря, в Выборгском районе произошел несчастный случай. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В десяти километрах от поселка Ольшаники на коллективной охоте в составе 15 человек начальник УМВД Приморского района из своего охотничьего ружья хотел выстрелить в лося, но промахнулся и попал в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением живота в тяжелом состоянии. Там он скончался через 15 минут после поступления.

УСБ ГУ МВД проводит служебную проверку.

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Фото: Piter.TV