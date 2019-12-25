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Полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района
Сегодня, 20:22
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smirenny

Полицейский хотел выстрелить в лося, но попал в пенсионера в лесу Выборгского района

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Пострадавший скончался.

В воскресенье, 13 декабря, в Выборгском районе произошел несчастный случай. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

В десяти километрах от поселка Ольшаники на коллективной охоте в составе 15 человек начальник УМВД Приморского района из своего охотничьего ружья хотел выстрелить в лося, но промахнулся и попал в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением живота в тяжелом состоянии. Там он скончался через 15 минут после поступления. 

УСБ ГУ МВД проводит служебную проверку.

Ранее мы писали, что пожар на Балтийском заводе тушат 48 спасателей МЧС.

Фото: Piter.TV

Теги: охота, убийство по неосторожности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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