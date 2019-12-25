Пожар на Балтийском заводе тушат 48 спасателей МЧС

У здания горит кровля.

Вечером в понедельник, 14 декабря, на Косой линии, 16к1 загорелась кровля здания ОАО "Балтийский завод". Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар получил ранг №1-БИС. Отмечается, что горит кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов, цех размером 60х300 м. высота 30 м. (обшит сендвич-панелями). Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пожар тушит привлеченная группа РСЧС 21 единиц техники, 63 человека, из них от МЧС 12 единиц тех. 48 человек. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

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Фото: Piter.TV