На Полюстровском проспекте заметили пожар

Пожар получил ранг 1-1 БИС.

Вечером в понедельник, 14 декабря, в здании ОАО "Петрохолод" заметили пожар. Как сообщил источник в правоохранительных органах, возгорание началось в холодильнике.

По словам охраны, в здании никого нет, поэтому эвакуацию не провели. Также объект относится к критически важным: внутри находится 60 тонн аммиака. Специалистам удалось локализировать возгорание, информации о ликвидации пока не поступало. Неизвестно, что послужило причиной пожара.

Ранее мы писали, что СК возбудил дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника Кузьмина.

Фото: Piter.TV