СК возбудил дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника Кузьмина

Еще двое человек пострадали.

Следователи СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело после пожара в доме на улице Подводника Кузьмина, в котором погибли три человека. Возгорание произошло 13-го декабря 2020-го года.

Напомним, пламя охватило 4-комнатную квартиру. Пожарные экстренно эвакуировали 6 человек. Однако в результате возгорания погибли три человека: двое мужчин и женщина. Также двое жильцов получили термические ожоги и отравление угарных газов, их госпитализировали.

В настоящее время проведет осмотр места происшествия и назначены различные экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В понедельник, 14 декабря, Piter.TV сообщил о том, что сильный запах газа в доме Кировском районе заставил жильцов покинуть здание.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK