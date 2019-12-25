Сильный запах газа в доме Кировском районе заставил жильцов покинуть здание

Сообщение в экстренные службы поступило в 11-м часу утра.

Из жилого дома в Кировском районе Петербурга эвакуировали 50 человек из-за сильного запаха газа. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Инцидент произошел утром 14-го декабря в доме №31 по улице Подводника Кузьмина. Людей из девятиэтажного дома выводили по маршевой лестнице. Дальнейшие события пока не известны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мальчик развел костер в квартире на Будапештской и чуть не погиб. По предварительной информации, он и его пожилая родственница надышались угарным газом и попали в больницу.

Фото: pixabay.com