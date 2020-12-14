Петербуржец повис на балке моста и упал в воду во время вечерней прогулки на теплоходе

В сети появилось видео с моментом происшествия.

Накануне вечером компания молодых людей устроила танцы на теплоходе, курсирующем по рекам и каналам в центре Петербурга. В какой-то момент один из пассажиров судна по имени "Лёха" решил немного охладиться. Он подпрыгнул и повис на балке моста, а затем рухнул в воду. В сети появилось видео с моментом происшествия.

На кадрах видно, как "Лёха" падает в воду. Его товарищи замечают это и кричат ему вслед. Судя по видео, молодой человек остался цел и невредим. Забрался ли он обратно на теплоход или доплыл до берега – история умалчивает.

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Видео: Telegram / Мегаполис