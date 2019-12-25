В Волосово задержан подозреваемый в поджоге иномарки местного предпринимателя

В ночь на 23 декабря в полицию сообщили о возгорании автомобиля, припаркованного у дома №3 по улице Красных Командиров в городе Волосово Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, приехавшие на место полицейские обнаружили частично сгоревшую "Тойоту Камри".
Машина, как выяснилось, принадлежала 55-летнему индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продажей овощей и фруктов. Сообщивший о пожаре очевидец отметил, что в момент задымления видел двоих убегавших мужчин. В тот же день полиция задержала в деревне Захонье неработающего местного жителя, 39-летний мужчина подозревается в поджоге иномарки.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали, что неизвестный угнал из автохозяйства экскаватор за 3 млн.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все