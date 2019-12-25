В Волосово задержан подозреваемый в поджоге иномарки местного предпринимателя

Пожар случился в ночь на 23 декабря.

В ночь на 23 декабря в полицию сообщили о возгорании автомобиля, припаркованного у дома №3 по улице Красных Командиров в городе Волосово Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, приехавшие на место полицейские обнаружили частично сгоревшую "Тойоту Камри".

Машина, как выяснилось, принадлежала 55-летнему индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продажей овощей и фруктов. Сообщивший о пожаре очевидец отметил, что в момент задымления видел двоих убегавших мужчин. В тот же день полиция задержала в деревне Захонье неработающего местного жителя, 39-летний мужчина подозревается в поджоге иномарки.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV