Неизвестный угнал из автохозяйства экскаватор за 3 млн

Утром 22 декабря в полицию позвонила 34-летняя начальница автохозяйства ООО "Аркомтранс" и рассказала об исчезнувшем эскскаваторе-погрузчике. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.
Как выяснилось, неизвестный похитил экскаватор буквально в течение часа накануне вечером: техника стояла у дома №57 по Красносельскому шоссе. Потерю желтого погрузчика JCB в организации оценили в 3 млн рублей. Полиция установила, что в десятом часу вечера в день угона движение экскаватора зафиксировали у дома №55 по тому же шоссе, однако место происшествия оказалось не оборудовано камерами.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее мы рассказывали, что угнавший чужую иномарку петербуржец отделался условным сроком.
Фото: pixabay
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