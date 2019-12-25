Неизвестный угнал из автохозяйства экскаватор за 3 млн

Возбуждено уголовное дело.

Утром 22 декабря в полицию позвонила 34-летняя начальница автохозяйства ООО "Аркомтранс" и рассказала об исчезнувшем эскскаваторе-погрузчике. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, неизвестный похитил экскаватор буквально в течение часа накануне вечером: техника стояла у дома №57 по Красносельскому шоссе. Потерю желтого погрузчика JCB в организации оценили в 3 млн рублей. Полиция установила, что в десятом часу вечера в день угона движение экскаватора зафиксировали у дома №55 по тому же шоссе, однако место происшествия оказалось не оборудовано камерами.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы рассказывали, что угнавший чужую иномарку петербуржец отделался условным сроком.

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